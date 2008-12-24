ВР ухвалила законопроект про асоціації органів місцевого самоврядування

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону "Про асоціації органів місцевого самоврядування".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного проекту документа проголосували 411 народних депутатів з 441 зареєстрованого в сесійній залі.

Проектом передбачається визначити порядок створення та припинення асоціацій, їх права та обов`язки, врегулювати питання взаємодії органів державної влади з асоціаціями тощо.

Проектом пропонується визначити, що асоціації входять у систему місцевого самоврядування і не належать до об`єднань громадян.

Згідно з проектом, за своїм статусом асоціації поділятимуться на загальнодержавні та місцеві. Асоціації із загальнодержавним статусом діятимуть з метою представництва і захисту місцевих та регіональних інтересів, прав органів місцевого самоврядування в їх взаємовідносинах з органами державної влади.

Загальнодержавними асоціаціями органів місцевого самоврядування за проектом є Асоціація місцевих влад України, що представлятиме органи місцевого самоврядування територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, і Асоціація регіональних влад України, що представлятиме органи місцевого самоврядування обласного та районного рівнів. При цьому згідно з проектом в Україні можуть бути створені й інші загальнодержавні асоціації.

Ураховуючи, що на сьогодні вже функціонують Асоціація міст України та громад і Українська асоціація місцевих та регіональних влад, які представляють на загальнодержавному рівні інтереси більшості органів місцевого самоврядування України, проектом пропонується передбачити, що зазначені асоціації підлягають перереєстрації в загальнодержавні асоціації після приведення їх статутних документів у відповідність із цим проектом.

Місцеві асоціації, за проектом, утворюватимуться з метою координації зусиль органів місцевого самоврядування одного, або кількох регіонів України щодо, зокрема, розроблення та здійснення окремих проектів та програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад.

Проектом передбачається визначити правові основи проведення консультацій асоціацій з органами виконавчої влади з питань, зокрема, підготовки проекту закону про Державного бюджету України на відповідний рік. Консультації оформлюватимуться протоколом. При цьому органи виконавчої влади зможуть приймати відповідні рішення лише за наявності протоколу консультації. Це має забезпечити належне врахування інтересів місцевого самоврядування під час формування Державного бюджету України на відповідний рік.

За асоціаціями пропонується закріпити право ініціювання консультацій з Президентом України та комітетами, тимчасовими спеціальними комісіями Верховної Ради України з питань, що стосуються місцевих та регіональних інтересів.