У Кременчуці відкриють центр для жінок, які вийшли з-за грат

У Кременчуці Полтавської області відкриють Центр реабілітації жінок, які звільнилися із в`язниць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Надія М’ЯКУШКО.

"Це - спільний шведський проект, хоча спочатку його планували створити в Київській області. Проте організатори зі Швеції зробили вибір на користь Полтавської області", - сказала заступник губернатора.

За її словами, центр реабілітації раніше осуджених жінок матиме статус обласного. Відповідна установа, в якій зможуть перебувати одночасно 30 жінок, які звільнилися з місць покарання, розмістять на околиці міста. Серед причин вибору Полтавської області те, що, за словами заступника губернатора, в Полтавській області найбільший відсоток працевлаштування осіб, які вийшли з місць позбавлення волі.

"У нас соціальна реабілітація проводиться на досить високому рівні", - зазначила Н.М’ЯКУШКО. Коли саме проект почнуть втілювати в життя, зараз уточнюється.