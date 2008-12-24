Близько 300 представників хлібопекарської галузі пікетують Кабмін

Близько 300 представників хлібопекарської галузі пікетують Кабінет міністрів, вимагаючи зміцнення курсу гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, представники майже усіх областей України стоять на тротуарі біля Будинку уряду і тримають у руках гасла: «Нацбанк – припини валютне свавілля!», «Хлібопекарні проти валютних махінацій», «Хлібопекарі - проти знищення галузі», «Ми годуємо 47 мільйонів українців».

Хлібопекарі, зокрема вимагають можливості повернення взятих ними валютних кредитів за курсом 5 грн. за 1 долар.

Крім того, вони вимагають скасування ряду постанов уряду, яків стосуються підвищення цін на хліб.