Розширене засідання колегії Державного департаменту України з питань виконання покарань

26 грудня - 10-00 - Відбудеться розширене засідання колегії Державного департаменту України з питань виконання покарань. Питання: стан реалізації Робочого плану заходів департаменту щодо виконання Державної програми покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006-2010 роки; про результати міжнародної співпраці департаменту (вул..Мельникова, 81). Потрібна акредитація. Телефони: 461-86-14, 461-86-07.

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