ВР погодилася, що з такою платнею міліції складно берегти честь мундиру

За ініціативи першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА та першого заступника голови фракції БЮТ Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА законопроект щодо обмеження фінансування та пільг військовослужбовців та правоохоронців знятий з розгляду Верховною Радою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ, на розгляд парламенту було запропоновано проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо соціального захисту військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, в тому числі в частині пенсійного, матеріального забезпечення та надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг).

Головною метою запропонованого законопроекту є те, що за рахунок суттєвого зменшення певного переліку пільг для військовослужбовців та представників інших силових структур держави, встановлення пенсійного віку для них на рівні 55 років знижується видаткова частина бюджету на 2009 рік.

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, в Україні склалась ситуація, коли військовослужбовці, представники інших силових структур держави належать до найбільш незахищеного соціального прошарку. “Надзвичайно важко зберігати честь мундиру, з гідністю служити народу України і водночас вести справжню боротьбу за виживання. Військовослужбовці та представники інших силових структур вимушені постійно долати цілий комплекс проблем, боротися за елементарні житлово-побутові умови, достойний рівень заробітної платні, соціальний захист при виході на пенсію”, - додав він.

А.КОЖЕМ’ЯКІН переконаний, жодна економія не може мати виправдання і є недопустимою, коли у людей, на яких лежать надзвичайно висока відповідальність за безпеку держави, захист національних інтересів, забезпечення елементарного порядку на вулицях та безпеку дітей, забирають останнє, що утримує їх та їхні родини на грані виживання.

“Саме тому, за ініціативи першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, та моєї особисто цей законопроект був знятий з розгляду у Верховній Раді України”, - наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Довідка УНІАН. Проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо соціального захисту військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, в тому числі в частині пенсійного, матеріального забезпечення та надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг) був поданий на розгляд ВР 22 грудня 2008 року Кабінетом міністрів України.

Проект закону розроблено з метою запровадження обґрунтованих підходів щодо соціального захисту військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, в тому числі в частині пенсійного, матеріального забезпечення та надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг.

Зокрема, законопроектом передбачено такі норми:

- встановлення пенсійного віку на рівні 55 років для призначення всіх видів пенсій військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу;

- обмеження максимального розміру на рівні 50 тис. грн. для виплати військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу одноразової грошової допомоги при звільненні та її обчислення з таких видів грошового забезпечення - посадового окладу, окладу за військовим або спеціальним званням та надбавки за вислугу років;

- надання пільг військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, прокурорам та слідчим прокуратур з оплати житлово-комунальних послуг із застосуванням величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу;

- запровадження обов`язкового державного страхування життя і здоров`я працівників прокуратури за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.