Інтернет-видання вимагають від Секретаріату роз’яснень

Інтернет-видання Кореспондент.net і "Українська правда" вимагають від Секретаріату Президента надати роз’яснення щодо його реакції на найрейтинговіше запитання інтернет-користувачів главі держави Віктору ЮЩЕНКУ під час його підсумкової прес-конференції.

Про це йдеться у спільній заяві цих інтернет-видань, переданій УНІАН.

У документі нагадується, що у вівторок, 23 грудня, на підсумковій прес-конференції В.ЮЩЕНКА було заявлено, що запитання від аудиторії інтернет-користувачів, яке набрало найбільшу кількість голосів, "відображає інтереси російських інтернет-користувачів", про що заявила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Як відомо, найрейтинговіше запитання, яке набрало понад 100 тисяч голосів інтернет-користувачів на трьох ресурсах, було таке: "Шановний пане Президенте, скажіть будь-ласка, скільки нам (простим людям) потрібно Вам заплатити, щоб Ви разом з усіма депутатами ВР, міністрами, урядовцями назавжди виїхали за кордон і не заважали Україні нормально розвиватися?".

В.ЮЩЕНКО, відповідаючи на найпопулярніше запитання від інтернет-користувачів, назвав його провокаційним і сказав, що "дві третини авторів цього питання знаходяться не в Україні і не представляють український народ".

Пізніше, перед тим як настала черга ставити наступне запитання від інтернет-аудиторії, І.ВАННИКОВА сказала таке: "Нам точно відомо, що перше питання відображає інтереси російських інтернет-користувачів, тому ми сподіваємося, що друге питання від Інтернету, яке задасть Юлія МАКГАФІ від сайту Кореспондент, точно відображає інтереси українських інтернет-користувачів".

Вже після прес-конференції керівник прес-служби Президента Лариса МУДРАК заявила, що Секретаріат замовив "експертизу у відповідних державних органах". За даними "Української правди", мова йде про ДСТЗІ – Державну службу спеціального зв`язку та захисту інформації .

У зв`язку з цим видання заявляють, що інформація, оприлюднена прес-секретарем Президента, не відповідає дійсності. “Тобто Ірина ВАННИКОВА фактично збрехала в прямому ефірі, поставивши під сумнів громадянську позицію тисяч українських інтернет-користувачів”, – йдеться у заяві.

Кореспондент.net і "Українська правда" також заявляють, що, за даними фахівців, а також за даними відкритої статистики, серед тих, хто голосував або ставив питання Президентові щонайменше 82% українців. “Ми готові надати всю наявну в нас інформацію про голосування незалежній комісії, якщо Секретаріат Президента наполягатиме на своїй версії. Разом з тим вважаємо неможливим участь у такій комісії представників силових органів або СБУ, оскільки IP-адреси належать до приватної інформації і не підлягають розголошенню”, – наголосили видання.

Вони нагадають, що Л.МУДРАК заявила, що якась державна структура провела експертизу даних голосування. “Однак, за даними спеціалістів, зробити це без доступу до наших серверів неможливо. Одержати таку інформацію можна було або з відома провайдера (чого не було), або за рішенням суду, або в нелегальний спосіб, тобто банально зламати сервер”, – йдеться у заяві.

Видання підкреслюють, що не давали своєї згоди на аналіз інформації з голосування на їхніх сайтах, а тому можливий збір таких даних є прямим порушенням закону, свободи слова і права на свободу висловлювання.

“Ми вимагаємо від Секретаріату Президента роз`яснення інформації, озвученої на прес-конференції у прямому ефірі. Відсутність відповіді ми вважатимемо порушенням принципів свободи слова. На жаль, в Україні стало правилом залишати без відповіді оприлюднення журналістами суспільно-важливої інформації”, – заявляють видання.

Як повідомлялося, збір запитань інтернет-аудиторії для В.ЮЩЕНКА здійснювався протягом двох тижнів, з 9 грудня. Спочатку планувалося, що Президент відповість на питання інтернет-користувачів під час своєї інтернет-конференції 16 грудня.

Однак 12 грудня прес-служба Президента заявила, що інтернет-конференція не відбудеться через проведення в цей день екстреної наради під головуванням В.ЮЩЕНКА щодо відключення теплопостачання і значної заборгованості із зарплат. Планувалося, що Президент відповість на питання інтернет-користувачів під час своєї щорічної підсумкової прес-конференції.

За два тижні сайти Кореспондент.net та “Українська правда” зібрали понад 15 тисяч запитань, за які проголосували більш як 1,8 мільйони користувачів. На прес-конференції у вівторок Президент відповів на три запитання інтернет-аудиторії.