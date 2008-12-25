Суд скасував рішення про надання білорусці статусу біженця

Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Генеральної прокуратури України та скасував рішення Державного комітету України у справах національностей та релігій про надання статусу біженця громадянці Республіки Білорусь Д.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, цей позов було пред’явлено з огляду на встановлені грубі порушення чинного законодавства при наданні Комітетом статусу біженця вказаній особі, яка розшукується правоохоронними органами Республіки Білорусь за вчинення тяжких злочинів – торгівлю людьми та участь у злочинній організації.