Мін’юст і МВС хочуть покращити фінансування громадських рад

Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ та Департамент з питань виконання покарань виступають за покращення фінансування громадських рад при цих інституціях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, сьогодні Міністерство юстиції, МВС та Державний департамент з питань виконання покарань провели круглий стіл з підбиття підсумків та визначення шляхів оптимізації діяльності власних громадських рад.

Засідання було проведене на виконання Плану заходів з підготовки та відзначення 60-ї річниці проголошення Загальної декларації прав людини та Дня прав людини, який був затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України від 8 жовтня 2008 року.

Учасники засідання в цілому позитивно оцінили діяльність у 2008 році громадських рад при Мін’юсті, МВС та Державному департаменті з питань виконання покарань.

Разом з тим, було наголошено на необхідності належного фінансування діяльності громадських рад, а також створення окремого прес-центру Громадської ради при Державному департаменті з питань виконання покарань.

Щодо шляхів підвищення ефективності Громадської ради при МВС було наголошено на необхідності налагодження взаємодії усіх органів ради, в тому числі вирішення питання про обмін інформацією, а також активізації її роботи в областях.

Щодо діяльності Громадської ради при Міністерстві юстиції було відзначено високий рівень співпраці Мін’юсту з представниками громадськості у процесі здійснення законопроектної діяльності. Так, протягом цього року на громадське обговорення для отримання зауважень і пропозицій від громадськості Мін’юстом було розміщено на веб-сайті 16 проектів законів та концепцій до них. Разом з тим, було наголошено на необхідності якісного оновлення складу ради, а також чіткого визначення процедури практичної імплементації Мін’юстом рішень ради, в тому числі шляхом можливого внесення змін до установчих документів ради.

До кінця року планується проведення засідань всіх вищезазначених громадських рад, у ході яких планується здійснення ґрунтовного аналізу поточної діяльності громадських рад у 2008 році та обговорення шляхів оптимізації роботи на 2009 рік.