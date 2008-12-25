У Баку поліція затримала 5 опозиціонерів

Декілька десятків активістів партій Народний фронт Азербайджану і "Мусават" намагалися провести акцію протесту перед Конституційним судом у Баку сьогодні опівдні.

Як повідомляє ІА "Туран", вони викрикували "Ні - монархії!", "Ні - диктатурі!", проте були затримані поліцією.

Учасники несанкціонованої акції висловлювали протест проти прагнення влади скасувати обмеження на обрання однієї особи главою держави більше двох разів.

За словами заступника начальника поліції Баку Яшара АЛІЄВА, було затримано 5 чоловік.

Крім того, ряд діячів опозиції і правозахисники звернулися до Конституційного суду Азербайджану з приводу референдуму про внесення змін до Конституції країни.

У своєму зверненні до КС вони просили Конституційний суд дати негативний відгук на проведення даного референдуму як такого, що не відповідає міжнародним законам, Конституції Азербайджану і завдає удару азербайджанській державності.

На думку авторів документа, за останні роки в Азербайджані під виглядом правових реформ здійснюється одностороннє посилення виконавчої влади на шкоду балансу всіх гілок влади.

Громадяни, що підписали звернення, вважають, що запропоновані зміни до Конституції слугують лише суб`єктивним політичним інтересам.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 грудня, КС Азербайджану ухвалив рішення, що запропоновані парламентом зміни і доповнення до Конституції Азербайджану можуть бути винесені на референдум.