Визначені переможці конкурсу журналістських матеріалів з толерантності

Вчора, 24 грудня, були оприлюднені результати конкурсу журналістських матеріалів "Екологія мови на підтримку розмаїття культур".

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті, метою конкурсу було визначення найкращих матеріалів з тематики розмаїття, проблеми ксенофобії, антисемітизму та расизму

До складу конкурсного журі входили директор бюро інформації Ради Європи в Україні Олександр ПАВЛІЧЕНКО, виконавчий директор Центру медіареформ Людмила ГУМЕНЮК, головний редактор журналу "Телекритика" Євген МІНКО та міжнародний кореспондент Радіо Свобода Богдана КОСТЮК.

Рішенням журі визначені такі переможці у відповідних номінаціях:

КРАЩА ПРОГРАМА / СЮЖЕТ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ

1 місце: Проект "Між Нами", 1-й Національний, серія фільмів: „Роми в Україні" „Африканці в Україні" „Грузини в Україні", керівник проекту Христина СТЕБЕЛЬСЬКА.

2 місце: Сюжет про скінхедів в програмі ТСН каналу 1+1, автор: Леся ХАРЧЕНКО, кореспондент ТСН.

КРАЩА ПУБЛІКАЦІЯ В ДРУКОВАНОМУ ЗМІ

1 місце: Радміла КОРЖ, "Життя на узбіччі", газета „24".

2 місце: Олена ЦУРКАНОВА, Дніпропетровськ, стаття "АІЕSЕС в Днепропетровской области отпраздновал своє тринадцатилетие".

3 місце: Олександр НАЙМАН, Українське масонство, заст. голови Асоціації «За міжнаціональний мир і згоду в Україні»

КРАЩА ПУБЛІКАЦІЯ В ІНТЕРНЕТ

1 місце: Тетяна ПЕЧОНЧИК, стаття „Панаєхалі тут", УНІАН- Права людини

2 місце: Олексій МАЗУР, стаття - „Бухенвальд на Дніпрі" на сайті spetskor.dp.ua, м. Дніпропетровськ

3 місце: Тарас ПЛАЩЕВСЬКИЙ, м. Кіровоград, стаття - „3338 папуг або Сила традицій" на сайті semya.com.ua.

Конкурс був організований та проведений Східно-Європейським Інститутом Розвитку в рамках проекту "Діалог зі ЗМІ- ключ до діалогу різних культур" за підтримки Посольства Королівства Норвегії в Україні.