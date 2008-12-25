Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон про амністію.

Відповідне рішення Президента опубліковане на його офіційному сайті.

Ухвалений 12 грудня Закон “Про амністію” визначає правові основи звільнення за амністією осіб від кримінальної відповідальності та відбування кримінального покарання, механізм взаємодії кримінально-виконавчої служби з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Законом передбачено оголосити амністію і поширити її дію насамперед на ті категорії засуджених, які найбільш незахищені та вразливі соціально: на неповнолітніх та жінок, а також чоловіків, які мають дітей віком до 16 років або дітей-інвалідів, до інвалідів першої, другої та третьої груп, хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання.

Внаслідок застосування амністії, згідно з положеннями цього закону, з місць позбавлення та обмеження волі передбачається звільнити більше 3 тисяч осіб зазначеної категорії.