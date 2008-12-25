ВР оновила перелік документів у кримінальному розслідуванні

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо порядку вилучення документів».

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 269 із 445 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Даним законом передбачено, що документи – речові докази, повинні зберігатися весь час при справі, копії цих документів надаються власнику, а також іншим особам, які, за законодавством, мають право користуватися цими документами.

Також Кримінально-процесуальний кодекс доповнено статтею, що до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні), які містять відомості про обставини, встановлені в ході кримінального судочинства органом дізнання, слідчим, прокурором чи судом.

Згідно з законом, документами «є предмети, на яких за допомогою письмових знаків, звуку, зображення зафіксована певна інформація».