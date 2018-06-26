Чи є “золота середина” в журналістиці, або Про проблеми спілкування із вразливими групами населення

Зайве казати, що в журналістиці немало тем, про які писати досить складно. І не лише тому, що треба знайти цікавий журналістський “хід” чи незвичний ракурс. Вважливо не нанести героєві чи героям публікацій образи, не завдати болю. Приміром, пишучи про медицину, журналісту треба пам’ятати про збереження лікарської таємниці та конфіденційність інформації про стан здоров’я пацієнта, а знімаючи репортаж про сексуальні меншини, шукати прийнятний тон. Адже словом можна не тільки допомогти, але й зашкодити.

Отже, як, займатись журналістикою, не створювати проблем людям, про яких пишеш? Цим дискусійним питанням був присвячений круглий стіл в агентстві УНІАН на тему ” Слово, яке руйнує: особливості інформування про незахищені і вразливі групи” в рамках проекту “Висока журналістика”, що підтримується посольством США в Україні. Йшлося про редакційні принципи щодо дітей, про захист їхніх прав, про права секс-меншин, про етику під час журналістського розслідування з прав пацієнтів, лікарську таємницю, захист джерел інформації.

Чи завжди чужий світ є ворожим?

Як зазначив головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО, кожен журналіст хоче, щоб його матеріал був цікавим і гострим. Часто героями сюжетів чи матеріалів стають люди, які живуть неординарним та незвичним життям, але після кожної такої публікації вони не повинні відчувати себе знедоленими чи відкинутими суспільством, громадською думкою. Він вважає, що треба прагнути до того, щоб ці “два світи”, тобто журналісти і герої публікацій, жили якщо не в гармонії, то принаймні не шкодили один одному.

Виконавчий директор відкритого інституту громадського здоров’я Денис ПОЛТАВЕЦЬ вважає, що, коли ми пишемо про маргіналізовані або стигматизовані групи людей, необхідно пам’ятати, що часто такі люди потрапляють в певні обставини не з власної волі, а тому, що “світ навколо надто складний, щоб можна було повністю контролювати всі його зміни”.

На переконання Д.ПОЛТАВЦЯ, головна проблема української журналістики при висвітленні життя вразливих верств населення полягає в тому, що журналісти намагаються давати моральні оцінки певним способам життя. “З одного боку, це традиція, але це і основна проблема, яка сьогодні заважає нам достатньо ефективно проводити соціальну роботу, наприклад, з людьми, які вживають наркотики, живуть з ВІЛСНІДом”,- сказав він.

Українське законодавство встановлює певні обмеження, про що можна, а про що не можна писати, але нерідко, відзначив експерт, такі обмеження не тільки не допомагають вирішувати проблему, але і певним чином її поглиблюють. Зокрема, на думку Д.ПОЛТАВЦЯ, слід більш диференційовано підходити до висвітлення альтернативних способів життя, не розглядати їх через “кримінально-злочинну призму”. “Кожен сюжет, запропонований незрозумілим нам світом, має багато граней, багато підтекстів, і ми не маємо права нав’язувати слухачеві чи глядачеві наших оцінок, люди мають зробити це самі”, - каже він.

Кожен з нас може захворіти, або ще раз про лікарську таємницю

Дотримання лікарської таємниці залишається досить непростою проблемою в українській журналістиці. Д.ПОЛТАВЕЦЬ нагадав, що лікарська таємниця захищена відповідною статтею Кримінального кодексу, а її порушення є кримінальним злочином. Але це далеко не завжди зупиняє журналістів перед прямим порушенням закону. Він відзначив, що збереження лікарської таємниці є проблемою не тільки в тому випадку, коли пишуть про хворих на ВІЛСНІД, а й взагалі є проблемою для всієї медицини. За його словами, в Україні загалом досі немає відповідального ставлення до інформації про громадське здоров’я. “Дуже часто ми бачимо публікації, які, очевидно, продиктовані або чиїмись комерційними інтересами, або певними релігійними угрупуваннями, або взагалі незрозуміло, ким продиктовані, і містять досить викривлену інформацію про те, що таке здоров’я, як його захищати, які є для цього засоби”,- сказав він.

Експерт медичного права Людмила СОЛОП наголосила, що лікарську таємницю може порушити виключно медик: “Стосовно журналістів, ми говоримо більше про конфіденційність інформації, і є багато випадків, коли журналісти розповсюджують інформацію, незважаючи на заперечення пацієнта”. Експерт нагадала, що сьогодні дуже поширеною є практика, коли медичні працівники чи адміністрація закладів охорони здоров’я допускають журналістів до лікарень, до пацієнтів, навіть не запитуючи в них згоди. На її думку, це має місце, оскільки пацієнти медичних закладів почуваються незахищеними, побоюючись, що в разі якихось заперечень з їхнього боку щодо інтерв’ю чи зйомки в палаті, медперсонал “відіграється” на них. Тому жодним чином і не реагують на “набіги” представників ЗМІ.

При цьому Л.СОЛОП наголосила, що з юридичної точки зору навіть сам факт того, що людина перебуває в лікарні, вже є лікарською таємницею. На запитання, чи поширюється лікарська таємниця на публічних людей, юрист відповіла, що винятки можуть бути лише у випадку, коли така інформація має суспільно значимий характер.

Крім того, юрист повідомила, що часто журналісти, які пишуть на медичну тему, подають недостовірну інформацію. “Ми зіштовхнулися з тим, що взагалі медична тематика є досить специфічною і складною. У нас, як правило, немає журналістів, які б спеціалізувалися виключно на питаннях здоров’я. Крім того, не залучаються експерти, які б могли якісно виправити помилки, щоб інформація була донесена до людей об’єктивно”,- сказала вона.

За словами Л.СОЛОП, проведені тренінги для журналістів засвідчили достатньо низьку достовірність інформацій на медичну тематику, наприклад, про проблеми щеплення. “Журналісти писали, не аналізуючи всіх аспектів цієї проблеми, відтак висновки були досить поверховими. У підсумку, від багатьох сюжетів було більше шкоди, ніж користі”, - додала вона.

“Не такі, як ми” – не значить, неправильні

Голова координаційної ради інформаційно-освітнього центру “Жіноча мережа” Лайма ГЕЙДАР наголосила, що ЗМІ завжди були і залишатимуться важливим інструментом для формування толерантного ставлення до “всіх, хто є не таким, як більшість людей”. Вона переконана, що журналіст має доносити правдиву інформацію, а не подавати свої оціночні судження, не бути упередженим та не використовувати стереотипи, міфи, якими переповнене інформаційне середовище. “Коли журналіст зосереджується на фактах, то чомусь саме на “смажених фактах”, на моралізаторстві”,- відзначила вона, додавши, що це призводить до того, що гомосексуальних людей починають відносити до так званих маргиналізованих та стигматизованих груп.

Л.ГЕЙДАР зазначила, що журналісти, які пишуть про уразливі групи населення, дуже часто “навішують ярлики” на таких людей, дають свою власну оцінку, що є абсолютно невірним і не дає змогу суспільству отримати правдиву інформацію. “Профілактична інформація, законодавча, якої потребує кожен український громадянин, не доходить до споживача, оскільки у журналістів існують упередження проти певних груп населення”,- додала вона.

Л.ГЕЙДАР наголосила на тому, що ніхто не наділяв журналістів правом засуджувати спосіб життя людей із згаданих вразливих груп. “Якщо тобі нема про що сказати, то краще промовчати. А якщо ти вже пишеш про такі важливі речі, то, будь-ласка, звернися не тільки до міністерства охорони здоров’я, але і до громадських організацій. Врешті-решт, в сучасній журналістиці є гарним тоном запитувати саме в тих людей, про яких пишеш”,- сказала вона.

Менеджер програм з політики та адвокат МБФ “Міжнародний альянс з ВІЛСНІД в Україні” Павло СКАЛА навів конкретний приклад з власного досвіду. За його словами, три роки тому журналіст однієї з радіостанцій, яка має багато філій по всьому світу, подав його коментар (на той час П.СКАЛА працював заступником голови комітету захисту прав ВІЛ-позитивних людей та уразливих груп при Кабінеті міністрів України - УНІАН), в якому були наведені приклади порушення прав ВІЛ-позитивних людей в Україні. При цьому в матеріалі журналіста було сказано, що джерело інформації є ВІЛ-позитивною людиною. “Тут є два моменти: по-перше, це неправда, тобто я не є ВІЛ-позитивною людиною, а по-друге, ніхто мене не питав, чи можна подавати цю інформацію у відкриті джерела, чи згоден я виступати в такій ролі”,- сказав він. За словами П.СКАЛИ, журналіст приніс йому свої вибачення, але ця неправдива інформація досі доступна у відкритих джерелах на сайті цього ЗМІ.

Представник ВБО “Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди” Ірина МІШИНА згадала, як весною в Києві проходив захід під назвою “Жива бібліотека”. В одному з київських видань згодом з’явилася стаття про те, що всі учасники “Живої бібліотеки” були з соціальних притулків. За словами ж І.МІШИНОЇ, в заході брали участь представники різних верств населення, багато з яких були представниками громадських організацій.

Журналіст 5-го телеканалу Віталій ПИВОВАР, висловлюючи свою точку зору, зауважив, що люди з особливими потребами, приміром, представники секс-меншин, не потребують публічного обговорення своїх проблем. За його словами, такі люди хочуть, передусім, щоб до них ставилися як до звичайних людей. “Якщо ми будемо допомагати їм не словом, а ділом, то це буде для них набагато важливіше, ніж ми будемо говорити про це в ефірі новин і взагалі обговорювати ці проблеми”,- зауважив він.

Далеко не всі учасники круглого столу, поділяють цю точку зору, однак експерти сходяться в тому, що необхідно толерантно ставитися до уразливих груп при висвітленні їх проблем. Відтак, практично завжди можна знайти “золоту середину”, коли журналістську майстерність вдасться поєднати з делікатністю, коректністю та глибиною аргументації.

Світлана Артеменко