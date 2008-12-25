Кримські газети майоріють ксенофобськими матеріалами

Друковані ЗМІ широко використовують і транслюють існуючі стереотипи і забобони, публікуючи матеріали ксенофобського характеру, у яких містяться навіть заклики до агресивних дій.

Про це свідчать передані УНІАН результати комплексного моніторингу 35 друкованих ЗМІ (кримських і загальнонаціональних) та результати пілотних досліджень, проведених Інформаційно-дослідницьким центром "Інтеграція і розвиток".

Зокрема, за даними дослідження, у ЗМІ нерідко зустрічаються неприпустимі вказівки на національність підозрюваних або правопорушників в повідомленнях кримінальної хроніки. Це призводить до формування у свідомості читачів негативного образу конкретної спільноти як злочинної, кримінальної, сказано у дослідженні. За наявною інформацією, етнічна приналежність досить часто некоректно вказується в статтях історичного характеру, в матеріалах, присвячених конкретним особам, при передруку матеріалів книг і навіть вживається в рекламних мтеріалах.

За даними дослідження, багато проявів расизму, ксенофобії та інших форм нетерпимості "ховаються за політкоректними формами вираження упереджень". "Найбільш яскравим прикладом, - стверджують автори дослідження, - є необгрунтоване і зайве згадування кольору шкіри якоїсь людини".

Як показали результати моніторингу, матеріали, що містять прояви «мови ворожнечі», ксенофобії та інших форм нетерпимості, частіше зустрічаються в регіональній (кримській) пресі, ніж у загальнонаціональних ЗМІ (за винятком видань Міжрегіональної Академії Управління Персоналом – МАУП).

Результати моніторингу за жовтень-листопад 2008 року свідчать, що найчастіше прояви ксенофобії, етноцентризму, расизму та інших форм нетерпимості зустрічаються у виданнях МАУП: газетах «За вільну Україну», «Персонал-плюс», «Українська Газета-плюс». Із значним відривом за ними ідуть такі кримські видання як «Авдет», «Кримський час» і "Голос Криму".

Довідка УНІАН. Комплексне дослідження матеріалів українських друкованих ЗМІ є частиною проекту «Моніторинг дотримання журналістами етичних принципів толерантності і міжкультурного діалогу», здійснюваного за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

Проект реалізовується громадською організацією «Інформаційно-дослідницький центр «Інтеграція і розвиток» за участю експертів із партнерських організацій, освітніх і наукових закладів Криму, серед яких - Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А.Кримського Національної Академії Наук України, Таврійський Національний університет ім. В.Вернадського та Інформаційно-методичний центр міжкультурної освіти і толерантності.