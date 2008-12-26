У Чернівцях позбавили волі жінку, яка морила голодом своїх дітей

Першотравневий районний суд Чернівців засудив до 1 року позбавлення волі 35-річну матір трьох дітей, яка не виконувала батьківських обов’язків - її малолітніх дітей, залишених без догляду та їжі, улітку цього року із зачиненої квартири визволили рятувальники.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прокуратурі Першотравневого району Чернівців, покарання жінка відбуватиме у колонії.

Улітку цього року в одному із мікрорайонів Чернівців рятувальники визволили із замкненої квартири покинутих напризволяще двох хлопчиків та дівчинку – 2005, 2004 та 2003 років народження. Викликали рятувальників сусіди, побачивши, як 5-річний хлопчик на 7-му поверсі намагається вилізти з балкону.

З’ясувалося, що діти у замкненій квартирі не мали що їсти, а молодший 3-річний Микита від голоду їв власні фекалії і був у такому стані, що не міг самостійно ходити. 35-річна мати, яка ніде не працювала, регулярно вигулювала собаку лабрадора, але взагалі не виводила на прогулянку власних дітей.

На суді дати пояснення, чому її діти були у такому занедбаному стані, жінка не змогла, хоча визнала свою провину. Суд засудив її до 1 року позбавлення волі у виправній колонії. Біологічний батько дітей, який не був у зареєстрованому шлюбі з їх матір’ю, кримінальної відповідальності уник.

Діти після лікування перебувають у будинку дитини. Це перший випадок у Чернівцях, коли за злісне невиконання батьківських обов’язків суд призначив не умовне покарання, а позбавлення волі у виправній установі.