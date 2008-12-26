На Прикарпатті створять центр для дітей-інвалідів

На Прикарпатті створять обласний науково-реабілітаційний центр для дітей із обмеженими фізичними можливостями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облради, таке рішення ухвалила сесія обласної ради. Центр мають намір збудувати на більш як 7 га землі у Рогатинському районі, поблизу санаторію «Черче».

За інформацією начальника управління освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Зінаїди БОЛЮК, центр створять на базі двоповерхового приміщення, вартість реконструкції якого становитиме 10 мільйонів гривень.

З.БОЛЮК зауважила, що це мають бути кошти з обласного і державного бюджетів. У Центрі зможуть навчатися і оздоровлюватись до 35 дітей, оскільки Центр буде розташований неподалік від школи.

Центр забезпечить умови для соціальної адаптації дітей із вадами опорно-рухового апарату і дітей з обмеженими фізичними можливостями. Перебування дітей у науково-реабілітаційному центрі буде безкоштовним, оскільки це буде державна установа.

За офіційною інформацією в Івано-Франківській області є 626 дітей хворих на ДЦП, а в Івано-Франківську - 115.