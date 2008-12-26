У Криму жінку засудили за торгівлю дівчатами

У Криму до 8 років позбавлення волі засуджено жінку, яка переправила 12 дівчат віком від 15 до 20 років до Туреччини для заняття консумацією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, для вербування дівчат жінка відкрила модельне агентство. Під виглядом кастингів вона підбирала дівчат і пропонувала їм роботу моделями в Туреччині, після прибуття рабині дізнавалися про справжню мету експлуататорів. «Залякати жертв, багато хто з яких не досяг повноліття, які опинилися без коштів і знайомих у чужій країні, було нескладно. Дівчата змушені були займатися консумацією в нічних барах Стамбулу», - повідомили в прокуратурі.

Прокуратурою повністю доведено провину підсудної в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.149 Кримінального кодексу України, - торгівля людьми.

За ці дії, скоєні, зокрема, щодо дітей, Ялтинський міський суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією ¾ майна. Вирок поки не набув чинності.