Заступник генпрокурора пропонує обмежити суддівську недоторканність

Заступник генерального прокурора, член Вищої ради юстиції Ренат КУЗЬМІН пропонує обмежити суддівську недоторканність. Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» №236 від 26 грудня.

Р.КУЗЬМІН звернувся з відкритим листом, що містить прохання виступити з такою законодавчою ініціативою, до Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА.

Р.КУЗЬМІН повідомив, що звернутися до керівництва країни його змусила негативна тенденція, що розповсюдилася серед представників суддівського корпусу. «Зараз деякі судді, користуючись своєю недоторканністю, скоюють тяжкі злочини, але притягти їх до відповідальності дуже складно. У нас дуже багато таких фактів», - сказав він.

Р.КУЗЬМІН зазначає, що у деяких судей недоторканність породила відчуття всевладдя і безкарності, що перетворило судовий процес на фарс, який допомагає режисерам цього фарсу збагачуватися.

Відповідаючи на питання, хто ще з представників суддівського корпусу перебуває в розробці Генпрокуратури, окрім голови Львівського адміністративного апеляційного суду Ігоря ЗВАРИЧА і судді місцевого господарського суду Миколаївської області Юрія КОВАЛЯ, Р.КУЗЬМІН повідомив, що Генпрокуратура встановила приховану відеокамеру в кабінеті голови Арбузинського районного суду Миколаївської області і зафіксувала більш як 100 фактів одержання хабарів. «А в результаті – ні затримати, ні заарештувати не можна. Зараз він взагалі перебуває в розшуку – втік», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Він також повідомив, що із 14 суддів, які входять до штату Львівського адміністративного апеляційного суду, 11 відпрацьовуються на причетність до здійснення злочинів, пов`язаних із корупційними діяннями.

Р.КУЗЬМІН також торкнувся морального боку роботи суддівського корпусу. «У нас, окрім касет із записами хабарництва, передачі і розподілу грошей, є кілька порнофільмів, знятих за допомогою оперативної камери в кабінеті голови Львівського адміністративного апеляційного суду. Це ж ненормальне явище, коли голова суду дозволяє собі в робочий час у себе в кабінеті влаштовувати сексуальні оргії», - повідомив Р.КУЗЬМІН.

За його словами, такі ж «порнофільми» були одержані в результаті документування хабарництва і в інших судах. «Тобто в кабінетах окремі судді не тільки відправляють правосуддя – вони ще беруть хабарі і живуть активним статевим життям з підлеглими. А притягнути їх до відповідальності не завжди вдається – дуже складна процедура», - додав він.

Р.КУЗЬМІН вважає, що суддівська недоторканність має бути, але стаття закону повинна звучати так: "Судді під час відправлення правосуддя недоторканні". Тобто, пояснив він, «коли суддя іменем держави відправляє правосуддя, коли він у судовому засіданні розглядає справу, перебуває при виконанні службових обов`язків, в мантії, - він недоторканний, він “святий”. Але коли робочий день закінчився, суддя вийшов з кабінету, взяв у руки автомат і хуліганить на дорогах, то яка тут може бути недоторканність?»

Р.КУЗЬМІН також зазначив, що сьогодні судова влада повністю узурпована головою Верховного суду Василем ОНОПЕНКОМ.

«Ми маємо ситуацію, коли будь-який суддя, наділений недоторканністю, може винести будь-яке незаконне рішення. Наприклад, скасувати загальнонаціональні вибори в країні або призначити їх. Суддя може зобов`язати когось ходити на роботу, а може зобов`язати й не ходити. Навіщо скоювати теракти, якщо можна з таким самим ефектом провести правову інтервенцію?», - сказав Р.КУЗЬМІН.

На думку заступника генерального прокурора, рішенням будь-якого районного суду можна паралізувати всю державну владу. «Якщо завтра в країні будуть вибори президента або Верховної Ради, або ще якісь вибори, то рішенням суду ми одержимо і Президента, і більшість у Верховній раді. Суди визнають вибори на одних дільницях такими, що відбулися, а на інших – що не відбулися, на одних дільницях частину відсотків занизять, на інших – завищать», - додав він.

За його словами, якщо сьогодні не зупинити процес узурпації судової влади, в країні буде диктатура.