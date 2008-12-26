Ющенко ратифікував Європейську конвенцію про транскордонне телебачення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України № 687–VI “Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення”.

Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила Закон “Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення” 17 грудня ц.р.

Дана конвенція була підписана від імені України 14 червня 1996 року у Страсбурзі.

Крім того, за період приєднання України до конвенції набув чинності Протокол про внесення змін до конвенції, який був укладений 9 вересня 1998 року у Страсбурзі. В основу як конвенції, так і протоколу покладено принципи свободи слова та інформації, а також незалежності виробників телевізійної продукції.

Метою конвенції є сприяння транскордонній трансляції та ретрансляції, які відповідають вимогам щодо поваги людської гідності та дотримання основних прав людини у країнах – членах Ради Європи, надання широкого вибору телепередач для населення.