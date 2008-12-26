Карпачова вирвала з-за ґрат журналіста Лутьєва

25 грудня Уповноважений з прав людини Ніна Карпачова виступила на засіданні Верховного Суду України на захист журналіста, члена НСЖУ Володимира Лутьєва, відомого своїми викривальними статтями про діяльність правоохоронної та судової систем Автономної Республіки Крим. Про це повідомили у прес-службі Омбудсмана.

У повідомленні говориться, що безпрецедентному для нашої країни судовому рішенню, яким виправдано Лутьєва за всіма статтями обвинувачення, передувала шестирічна боротьба Омбудсмана України Карпачової за право журналіста на життя, свободу та заняття професійною діяльністю.

«За цей час Лутьєв пройшов випробування тортурами, пережив знущання, приниження честі та гідності, був змушений майже два роки виживати в умовах найгіршого ІТТ України – Севастопольського! Людина була позбавлена елементарного – ковтка свіжого повітря, денного світла, свободи пересування та права на зайняття професійною діяльністю. Судді Апеляційного суду міста Севастополя винесли несправедливий вирок журналістові – 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна», - сказано у повідомленні.

Верховний Суд України ще 15 березня 2007 року прийняв рішення скасувати вирок Апеляційного суду міста Севастополя і звільнив Володимира Лутьєва з-під варти в залі суду.

Справу було направлено на новий судовий розгляд до Апеляційного суду Миколаївської області, якому довелося розпочинати все спочатку, встановлюючи істину. Всебічно дослідивши усі обставини справи, 17 вересня 2008 року суд виправдав Володимира Лутьєва.

Вчора Верховний Суд України підтвердив обґрунтованість виправдального вироку, залишивши без задоволення касаційну скаргу Миколи Котляревського, а вирок Апеляційного суду Миколаївської області від 17 вересня 2008 року, яким виправдано В.Г.Лутьєва, – без змін.

Журналіст став одним із небагатьох, кому в Україні винесено виправдальний вирок. Виступаючи на судовому засіданні, Уповноважений з прав людини Ніна Карпачова зазначила, що такий тривалий термін досудового та судового слідства є брутальним порушенням статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо розгляду справи упродовж розумного строку.

«ForUm»