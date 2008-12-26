Апеляційний суд підтвердив, що Ющенко був неправий

Вчора Київський апеляційний адміністративний суд розглянув скаргу на ухвалу Київського окружного адміністративного суду стосовно зупинення дії Указу Президента про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва і створення на його місці двох - Центрального та Лівобережного адмінсудів та підтвердив правильність рішення суду першої інстанції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови УСДП Євгена КОРНІЙЧУКА, який водночас є заступником міністра юстиції України.

«Раніше виконуючий обов’язки голови Київського окружного адміністративного суду Сергій ШТОГУН в якості забезпечення позову суддів ліквідованого суду виніс ухвалу, якою призупинив дію згаданого указу Президента. В другій частині ухвали було постановлено передати вказану справу на розгляд Печерського райсуду столиці через непідсудність адміністративному суду. Невдовзі на цю ухвалу надійшла апеляційна скарга від Секретаріату Президента і ось тепер Апеляційний адміністративний суд м. Києва прийняв рішення, яким підтвердив правомірність ухвали Сергія ШТОГУНА в частині призупинення дії Указу”, - зазначив Є.КОРНІЙЧУК і додав: “Водночас в рішенні йдеться про те, що ця справа не повинна була передаватись в суд загальної юрисдикції, її має розглядати суд Сергія ШТОГУНА згідно з Кодексом адміністративного судочинства. Наскільки мені відомо, ця справа найближчим часом буде слухатися по суті».

За його словами, судове рішення підтверджує, що нападки на суддю С.ШТОГУНА, який призупинив дію указу, є абсолютно необґрунтованими. «А тиск з боку Генеральної прокуратури, народних депутатів в особі, наприклад, Сергія КІВАЛОВА, який публічно заявляв, що цей суддя сяде за грати, та деяких членів Вищої ради юстиції є злочинним. Я вважаю, що за тиск на суд з метою ухвалення завідомо неправосудного рішення ці особи мають понести кримінальну відповідальність», - наголосив Є.КОРНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом ліквідував Окружний адміністративний суд Києва і створив замість нього Центральний та Лівобережний окружні адміністративні суди Києва.