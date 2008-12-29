У Львові після свят пройдуть масові акції протесту?

У Львівській області після Різдвяних свят можуть відбутися «непередбачувані і некеровані» масові акції протесту працівників промислових підприємств області та безробітних.

Про вірогідність такого розвитку подій тижневику «Дзеркало тижня» (№ 49 (728) 27 грудня 2008 р.) повідомив заступник голови Об`єднаної профспілки Львівської області Михайло БУДЗАН.

«Ми поки що тримаємо ситуацію під контролем, - заявив М.БУДЗАН, - але не впевнені, що страйки не почнуть виникати стихійно».

Він зазначив, що на сьогодні в області вже близько 35 тис. безробітних, і їхня кількість постійно зростає.

За словами М.БУДЗАНА, поставлені в безвихідь підприємства різних форм власності почали звільняти людей з формулюванням «за згодою сторін».

«Це означає, що звільнені люди почнуть одержувати допомогу з безробіття лише через три місяці після реєстрації в центрі зайнятості», - зазначив заступник голови Об`єднаної профспілки Львівської області.

Як повідомив М.БУДЗАН, у профспілок є претензії як до влади, так і до власників підприємств. Серед головних вимог - збереження робочих місць і встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму.

Водночас представники місцевої влади прогнозують, що критична соціальна ситуація в регіоні не виникне.

«Прогнозуємо, що в області не має бути такої критичної ситуації, як на сході України, тому що тут немає таких гігантів, які налічували б більше десятка тисяч робочих, - запевнив заступник голови Львівської облдержадміністрації Тарас ФЕДАК. - Що стосується плану дій, то влада вважає необхідною максимально відкрити власний ринок для українських підприємств, використовувати можливості місцевих бюджетів».