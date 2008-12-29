Уряд розробив Концепцію державної етнонаціональної політики

Уряд розробив законопроект про Концепцію державної етнонаціональної політики України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, даний документ був схвалений на засіданні Кабінету міністрів 27 грудня.

Концепція повинна стати орієнтиром для органів державної влади під час вирішення завдань етнонаціонального розвитку та регулювання міжетнічних відносин.

Документ передбачає удосконалення нормативно-правової бази у сфері міжнаціональних та міжрелігійних відносин, вивчення процесу етногенезу та історії переселення представників української нації та національних меншин, а також забезпечення рівності між громадянами, які належать до української нації та національних меншин і посилення відповідальності за розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі.

Крім того, законопроектом заплановано розроблення та виконання державних цільових і регіональних програм розселення, облаштування, соціальної адаптації та інтеграції в українське суспільство осіб, депортованих за національною ознакою, що повернулися на постійне місце проживання в Україні, в тому числі етнічні українці, що були репресовані за ідеологічні переконання.

Реалізація концепції передбачає утвердження та функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя, але, водночас, гарантується збереження та розвиток мов національних меншин і створення в місцях їх компактного проживання умов для виховання і навчання рідною мовою та її вивчення.