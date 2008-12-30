Чехія вводить «зелені карти» для заробітчан із України

Чеська Республіка з 1 січня 2009 року вводить так звані «зелені карти» для громадян ряду іноземних держав, серед яких і Україна.

Як передає радіо «Свобода», «зелена карта» є формальним дозволом на роботу і проживання на території Чехії впродовж трьох років. Серед країн, громадяни яких можуть подавати заявки на отримання такого дозволу - Боснія, Хорватія, Македонія, Сербія. Це має допомогти уряду Чехії поліпшити ситуацію із зайнятістю в тих сферах, в яких не бажають працювати самі чехи, а також громадяни інших країн Євросоюзу.