Порушено кримінальну справу щодо судді з Одеси

Генеральною прокуратурою України за матеріалами органів Служби безпеки України порушено кримінальну справу стосовно судді одного з районних судів Одеси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, встановлено, що суддя за підробленими позовними документами про повернення боргу винесла неправосудне рішення про визнання за позивачем права на володіння житлом та земельною ділянкою, які належали померлій особі.

Справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Проводяться першочергові слідчі дії.