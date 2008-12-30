Грецькі прибиральниці закидали міліціонерів камінням

У Греції прибиральниці провели демонстрацію, під час якої дістали травми четверо поліцейських.

Під час акції протесту в афінській гавані Пірей близько 300 прибиральниць закидали вартових порядку камінням і палицями, повідомляє NEWSru.

Прибиральниці висловлювали свій протест у зв`язку з пораненням їхньої колеги, іммігрантки з Болгарії. Жінка внаслідок нападу невідомих минулого тижня дістала тяжкі опіки сірчаною кислотою. Її стан оцінюється як тяжкий.

У зіткненнях постраждали поліцейські, що охороняли будівлю компанії, в якій працювала болгарська іммігрантка.