Грецькі прибиральниці закидали міліціонерів камінням
13:11, 30 грудня 2008Права людини
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Через інцидент з болгарською емігранткою
У Греції прибиральниці провели демонстрацію, під час якої дістали травми четверо поліцейських.
Під час акції протесту в афінській гавані Пірей близько 300 прибиральниць закидали вартових порядку камінням і палицями, повідомляє NEWSru.
Прибиральниці висловлювали свій протест у зв`язку з пораненням їхньої колеги, іммігрантки з Болгарії. Жінка внаслідок нападу невідомих минулого тижня дістала тяжкі опіки сірчаною кислотою. Її стан оцінюється як тяжкий.
У зіткненнях постраждали поліцейські, що охороняли будівлю компанії, в якій працювала болгарська іммігрантка.
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