В Азербайджані закриваються ”Радіо Свобода”, ”Голос Америки” і Бі-Бі-Сі

Національна телерадіорада Азербайджану сьогодні на засіданні ухвалила рішення про припинення з 1 січня 2009 року мовлення на місцевих частотах програм радіостанцій "Свобода", "Голос Америки" і Бі-Бі-Сі.

Одночасно ухвалено рішення про звернення до суду про відкликання ліцензії у російської радіостанції "Європа плюс", що також працює на FM-хвилях в Азербайджані. Крім того, НТРР з 2009 року повністю використовуватиме державну мову під час мовлення. Виняток можуть становити програми новин, освітні і просвітницькі програми за умови використання субтитрів, повідомляє інформагентство "Туран".

Зокрема, НТРР ухвалила рішення не продовжувати ліцензії вказаним радіостанціям і відкликати у них частоти. Причому, в документі наголошується на необхідності негайного виконання цього рішення.

НТРР мотивувала своє рішення положеннями національного законодавства, згідно з яким на місцевих частотах можуть працювати тільки структури Азербайджану.