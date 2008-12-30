Мін`юст створить Єдиний державний реєстр громадських формувань

У 2009 році Міністерство юстиції України запровадить Єдиний державний реєстр об’єднань громадян та благодійних організацій.

Реєстр створюється з метою об‘єднання інформації про громадські формування у єдину базу даних та єдину систему обліку. Відповідний наказ підписав міністр юстиції Микола ОНІЩУК, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Реєстр міститиме повну інформацію про усі зареєстровані в Україні громадські об‘єднання та їх осередки, а також статути фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та статути територіальних громад.

Зокрема, у реєстрі будуть зібрані повні відомості про:

політичні партії, обласні, міські і районні організації політичних партій та інших структурних утворень політичних партій;

громадські організації, їх спілки, місцеві осередки всеукраїнських, міжнародних громадських організацій, філіали, відділення, представництва та інші структурні осередки громадських (неурядових) організацій іноземних держав на території України;

профспілки, їх об’єднання, організації профспілок;

організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців;

асоціації кредитних спілок;

благодійні організації, відділення, філії, представництва всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій;

творчі спілки, їх місцеві осередки;

торгово-промислові палати;

постійно діючі третейські суди;

статути Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

статути територіальних громад за формами.

Передбачається, що технічні роботи із впровадження Єдиного реєстру будуть завершені до 31 березня 2009 року. Безперебійне надання інформації з реєстру на запити фізичних та юридичних осіб планується здійснювати з 1 жовтня 2009 року.

На сьогодні Мін’юст утримує окремі реєстри, в тому числі регіональні, які містять відомості про політичні партії, громадські організації, благодійні організації, творчі спілки, торгово-промислові палати, постійно діючі третейські суди тощо.