У Китаї заблоковані Вікіновини

У Китаї заблокований доступ до китайської версії новинного сайту Wikinews. Англомовної версії ресурсу блокування не торкнулося. Про це повідомляє Wikinews.

Про блокування китайської версії Wikinews стало відомо від користувачів мікроблогерського сервісу Twitter. Вони повідомили, що доступ до сайту заблокований на всій материковій частині Китаю.

Частина користувачів повідомила про блокування ресурсу до фонду Wikimedia Foundation, який опікується розвитком онлайнової енциклопедії Wikipedia та супутніх проектів, зокрема, Wikinews. За словами цих користувачів, доступ до Wikinews заблокований у великих містах Китаю, наприклад, Пекіні.

Адміністрація Wikinews звернулася по роз`яснення причин блокування ресурсу до китайського уряду.

Зазначимо, що в Китаї різні онлайнові ресурси блокуються регулярно. Наприклад, у середині березня 2008 року китайський уряд заблокував відеохостинг YouTube. У грудні 2008 року жителів Китаю позбавили доступу до сайтів ВВС, Voice of America, Asiaweek і газети The New York Times. Крім того, під заборону неодноразово потрапляли такі ресурси, як Wikipedia і Flickr.

Лента.ру