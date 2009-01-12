У 2008 році в Україні примусово виконали 5 млн. судових рішень

Протягом 2008 року Державна виконавча служба Міністерства юстиції виконала в примусовому порядку понад 5 млн. судових рішень.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, скзав міністр юстиції Микола ОНІЩУК з посиланням на оперативну статистику Мін‘юсту щодо виконання рішень судів протягом 12 місяців 2008 року.

Загалом, за словами міністра юстиції, державними виконавцями було завершено понад 5 млн. судових рішень на суму майже 18,5 мільярда гривень. Це на 15 відсотків більше, ніж за аналогічний період 2007 року (протягом 2007 року в Україні було примусово виконано майже 4,5 млн. судових рішень на суму 17, 3 млрд. грн.).

Міністр наголосив, що кількість рішень судів, які не виконуються добровільно та надходять на виконання до Державної виконавчої служби Мін‘юсту на примусове виконання, збільшується щорічно. Зокрема, протягом року що минув кількість судових рішень, які надійшли на примусове виконання до Мін‘юсту, збільшилася на понад 600 тисяч.

Міністр також повідомив, що протягом 2008 року боржники, які відмовлялися виконати рішення суду в добровільному порядку, сплатили державі виконавчого збору на суму 123 млн. грн.

Згідно з Законом України «Про виконавче провадження», примусове виконання рішень судів в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.