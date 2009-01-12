Боржників, які не платили до 2 місяців, не виселятимуть із квартир?

Народний депутат Юрій ПОЛУНЄЄВ (фракція БЮТ) пропонує ввести двохрічний мораторій на примусове виселення із житла, якщо воно придбано на умовах іпотеки, але сплата відсотків за іпотечним кредитним договором відбувається з максимальною затримкою до 2-х місяців при документально врегульованому питанні реструктуризації боргу, на узгоджених з банком умовах.

Текст відповідного законопроекту («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи») розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Крім того, Ю.ПОЛУНЄЄВ пропонує встановити обов’язковий продаж протягом не пізніше 5-ти днів з дня надходження 50% обсягу надходжень в іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют Національного банку України на користь резидентів (юридичних осіб та фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності) через уповноважені банки та уповноважені фінансові установи на міжбанківському валютному ринку України (включаючи надходження на кореспондентські рахунки банків, починаючи з дати набрання чинності цим законом, які не зараховані на поточні валютні рахунки клієнтів), при цьому винятки, а також порядок реалізації зазначених положень визначатимуться Нацбанком.

На думку депутата, також необхідно надати право комерційним банкам за погодженням з позичальником у термін до 31 грудня 2009 року проводити реструктуризацію заборгованості за іпотечними кредитами позичальників-фізичних осіб на придбання житлової нерухомості без пониження фінансового класу позичальника, шляхом: надання відстрочки сплати суми основного боргу за кредитними договорами на термін не більше 2-х років, подовження терміну кредитних договорів на строк до 10-ти років з урахуванням обмежень, що діють в комерційних банках, а також шляхом зміни способу нарахування відсотків.

“Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» спрямований на вдосконалення законодавства у сфері кредитно-фінансового регулювання, забезпечення стабільного функціонування банківської системи та реалізації ефективних заходів щодо підтримки ліквідності банків України та формування резервів, приведення у відповідність з реаліями сьогодення і механізму погашення фізичними та юридичними особами заборгованості за іпотечними та іншими кредитами”, - йдеться у пояснювальній записці.

На думку Ю.ПОЛУНЄЄВА, прийняття законопроекту дасть можливість подолати негативну динаміку щодо дестабілізації курсу гривні, сприятиме ефективному регулюванню ліквідності банківської системи України, дозволить позичальникам-фізичним особам реструктуризувати заборгованість за іпотечними кредитами та сприятиме зменшенню соціальної напруги у суспільстві, а також сприятиме підвищенню прозорості та підзвітності у функціонуванні Національного банку України, координації його діяльності із центральними органами державної влади.