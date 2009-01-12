Карпачова знову закликає Ющенка визволити моряків “Фаїни”

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА знову закликає Президента Віктора ЮЩЕНКА вжити заходів для визволення з полону моряків судна “Фаїна”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Омбудсмана, Н.КАРПАЧОВА нагадує, що вже понад 100 діб інтернаціональний екіпаж судна «Фаїна» перебуває у піратському полоні, щодень ризикуючи стати жертвою озброєних терористів.

“Моральних страждань зазнають як самі моряки, так і їхні рідні в Україні, Росії та Латвії. Омбудсман України з самого початку активно підтримувала прагнення моряків та їхніх родин, сподіваючись на допомогу держави в захисті фундаментальних прав співвітчизників, насамперед права на життя, здоров’я та безпечну працю”, йдеться у повідомленні.

Н.КАРПАЧОВА заявляє, що “судновласник та його представники під приводом забезпечення конфіденційності практично заблокували зв’язок із членами екіпажу та надходження інформації щодо переговорів, а також наполегливо перешкоджали громадськості в отриманні відомостей про хід операції зі звільнення «Фаїни», мотивуючи це загрозою її зриву”.

Вона зазначає, що офіційні особи України постійно стверджували, що судновласник активно веде переговори з піратами та має достатньо коштів, аби викупити судно й екіпаж із полону. “Звертає на себе увагу той факт, що упродовж останніх півтора місяця ЗМІ Кенії не надавали будь-якої інформації щодо судна «Фаїна». Також дивує й довготривале мовчання родин моряків цього судна”, – підкреслює Омбудсман.

Н.КАРПАЧОВА заявляє, що затягування переговорів веде до непередбачуваних наслідків. Враховуючи нинішню ситуацію навколо Сомалі та з метою запобігти трагічній розв’язці ситуації на «Фаїні», вона висловлює занепокоєння затягуванням переговорів щодо звільнення екіпажу судна і вважає такий стан речей ганебним для України. Уповноважений ВР з прав людини вимагає від державних органів зробити все можливе задля скорішого завершення переговорів та визволення моряків з піратського полону. Зокрема, Омбудсман втретє звернулася до Президента України з вимогою вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити повернення моряків судна «Фаїни» у свої родини живими.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня 2008 року пірати захопили біля берегів Сомалі судно “Фаїна”, у складі екіпажу якого – 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії. Судно знаходиться під спостереженням кількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї і техніки на берег.

За даними старійшини одного із сомалійських племен, за звільнення “Фаїни” потрібно заплатити 3,5 млн. доларів.