В Дніпропетровську затримано жінку, яка вербувала українок

У пункті пропуску для авіаційного сполучення «Дніпропетровськ-авіа» було затримано 35-річну жительку Запоріжжя, яка переправляла українських дівчат до турецьких борделів, а також уже завербовану 25-річну українку.

Затримана мала доставити підопічну до будинку розпусти міста Ізмір, повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

Обидві жінки прибули літаком «Стамбул - Дніпропетровськ». Співробітників Держприкорднслужби зацікавив той факт, що вони лише 9 січня вилітали з України, маючи усі необхідні для цього документи. Як з’ясувалося, до Туреччини їх не пропустили, бо контролюючим органам цієї країни здалося, що у жінок із собою було замало коштів. Під час співбесіди 25-річна жінка зізналася прикордонникам, що її старша супутниця свого часу запропонувала їй покращити матеріальне становище, надаючи інтимні послуги за кордоном. Вона допомогла підготувати необхідні документи, дала гроші, а також вказівки, як поводитися із представниками контролюючих органів.

Вербувальницю та її супутницю передали співробітникам МВС України.