На Буковині вийшов роман Гончара румунською мовою

19:03, 12 січня 2009
Права людини
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Книгу передали у бібліотеки

У Чернівецькій області вийшов друком роман Олеся Гончара «Твоя зоря» румунською мовою (Oles Honciar ”Steaua viţeii tale”).

Переклад з української, як зазначено в анотації, здійснив відомий буковинський письменник і журналіст Георгій КРИГАН, повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації.

Роман румунською мовою надрукувано в одному з чернівецьких видавництв за сприяння ОДА в рамках реалізації «Комплексної програми розвитку інформаційної і видавничої галузей Буковини на 2005-2010 роки».

Частина накладу буде безоплатно передана шкільним і публічним бібліотекам сіл, де мешкають румуномовні буковинці.

 

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