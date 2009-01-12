На Буковині вийшов роман Гончара румунською мовою

У Чернівецькій області вийшов друком роман Олеся Гончара «Твоя зоря» румунською мовою (Oles Honciar ”Steaua viţeii tale”).

Переклад з української, як зазначено в анотації, здійснив відомий буковинський письменник і журналіст Георгій КРИГАН, повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації.

Роман румунською мовою надрукувано в одному з чернівецьких видавництв за сприяння ОДА в рамках реалізації «Комплексної програми розвитку інформаційної і видавничої галузей Буковини на 2005-2010 роки».

Частина накладу буде безоплатно передана шкільним і публічним бібліотекам сіл, де мешкають румуномовні буковинці.