На Буковині вийшов роман Гончара румунською мовою
19:03, 12 січня 2009Права людини
0 0
Книгу передали у бібліотеки
У Чернівецькій області вийшов друком роман Олеся Гончара «Твоя зоря» румунською мовою (Oles Honciar ”Steaua viţeii tale”).
Переклад з української, як зазначено в анотації, здійснив відомий буковинський письменник і журналіст Георгій КРИГАН, повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації.
Роман румунською мовою надрукувано в одному з чернівецьких видавництв за сприяння ОДА в рамках реалізації «Комплексної програми розвитку інформаційної і видавничої галузей Буковини на 2005-2010 роки».
Частина накладу буде безоплатно передана шкільним і публічним бібліотекам сіл, де мешкають румуномовні буковинці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter