Ізраїль заборонив арабським партіям брати участь у виборах
09:36, 13 січня 2009Права людини
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Звинувативши їх в «підтримці тероризму»
У понеділок влада Ізраїлю усунула арабські партії від участі в парламентських виборах, звинувативши їх в «підтримці тероризму». Як передає Associated Press, про це повідомила прес-секретар парламенту Гіора ПОРДЕС.
Арабські партії, які мають всього сім місць в парламенті, критикують політику Ізраїлю щодо арабів і палестинців.
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