Ізраїль заборонив арабським партіям брати участь у виборах

У понеділок влада Ізраїлю усунула арабські партії від участі в парламентських виборах, звинувативши їх в «підтримці тероризму». Як передає Associated Press, про це повідомила прес-секретар парламенту Гіора ПОРДЕС.

Арабські партії, які мають всього сім місць в парламенті, критикують політику Ізраїлю щодо арабів і палестинців.