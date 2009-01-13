Ізраїль заборонив арабським партіям брати участь у виборах

09:36, 13 січня 2009
Права людини
0 0

Звинувативши їх в «підтримці тероризму»

У понеділок влада Ізраїлю усунула арабські партії від участі в парламентських виборах, звинувативши їх в «підтримці тероризму». Як передає Associated Press, про це повідомила прес-секретар парламенту Гіора ПОРДЕС.

Арабські партії, які мають всього сім місць в парламенті, критикують політику Ізраїлю щодо арабів і палестинців.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter