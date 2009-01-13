Карпачова вимагає захистити людей в умовах обмеження газопостачання

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вимагає від органів влади усіх рівнів вжити невідкладних заходів для поновлення конституційних прав громадян на безпечне проживання в умовах загострення проблем із постачання природного газу населенню.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Уповноваженого з прав людини до органів державної влади та місцевого самоврядування.

За словами Уповноваженого з прав людини, до неї надходять звернення громадян з різних регіонів України про обмеження подачі тепла і гарячої води в житлові будинки, навчальні заклади та на інші об’єкти соціальної сфери. Про масове порушення соціально-економічних прав людей, зокрема на належні умови проживання, працю, освіту, охорону здоров’я, постійно повідомляють вітчизняні ЗМІ.

Спостерігаються перебої з гарячим водопостачанням у містах Дніпропетровську, Житомирі, Севастополі, Чернівцях, Ялті та інших. Вкрай напружена ситуація склалася у столиці – місті Києві, де основним теплоелектроцентралям зменшено подачу тепла до аварійно небезпечних величин. Щоденно в системах опалення житлових будинків міст і селищ країни відбувається поетапне зниження температури, що особливо негативно позначається на здоров’ї дітей, людей похилого віку, хворих.

У Запоріжжі, через низьку температуру у приміщеннях загальноосвітніх шкіл під загрозою зриву – продовження навчального процесу. Через припинення подачі газу в південні райони Одеської області – Болградський, Ізмаїльський, Кілійський, Ренійський і Тарутинський – планується навіть евакуація до обласного центру шкіл, дитячих садків, лікарень, інтернатів, пансіонатів для осіб похилого віку.

Зупинка підприємств у зв’язку з припиненням поставок природного газу в Україну спричиняє масові порушення трудових прав, зростання безробіття, внаслідок чого тисячі людей залишаються без засобів до існування. Через відключення від газопостачання тільки Одеського припортового заводу майже чотири тисячі осіб залишились без роботи, а місцевий бюджет – без фінансових надходжень на соціальні потреби. Незайнятість загрожує працівникам багатьох інших підприємств хімічної промисловості.

Мають місце факти загибелі людей від морозів у Києві, Автономній Республіці Крим, Луганській, Сумській, Херсонській, Тернопільській та інших областях. Десятки осіб з наслідками переохолодження госпіталізовані. Люди змушені захищати своє житло від холоду за допомогою електрообігрівачів – найчастіше саморобних, низької якості. Тільки в Дніпропетровській області за перший тиждень 2009 року через неправильне використання опалювальних приладів трапилося 10 пожеж та загинули 9 людей.

Водночас, за твердженням Кабінету міністрів України, накопиченого обсягу енергоресурсів достатньо для того, аби забезпечити упродовж усього опалюваного сезону стабільну роботу комунального господарства і промислових споживачів. Відтак, справа у належній організаційній роботі.

Звертаючись до посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, Н.КАРПАЧОВА наполягає на вжитті невідкладних заходів для поновлення конституційних прав громадян України, зокрема на безпечні умови проживання, навчання, працю та охорону здоров’я.