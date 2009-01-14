Прес-конференція на тему: “Чи здатні об’єднатися українці під час газової кризи?” за участю: правозахисника, народного депутата України І,ІІ та ІV скликань, Героя України Степана Хмари; правозахисника, координатора програми Харківської правозахисної групи, члена Української Гельсінської групи Василя Овсієнка; голови київської міської організації Всеукраїнського товариства "Меморіал" им. Василя Стуса Романа Круцика; члена Центрального проводу УНП Олеся Шевченка, яка мала відбутися в УНІАН, сьогодні, 14 січня об 11-30 переноситься на 15-30 (вул..Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.