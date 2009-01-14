Інститут промислової власності співпрацюватиме із Київським університетом права
Підписано угоду
Державне підприємство “Український інститут промислової власності” та Київський університет права Національної академії наук України підписали угоду про співпрацю.
За інформацією, яку має в розпорядженні УНІАН, ця угода є підтвердженням взаємного інтересу до обміну досвідом і знаннями з розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності та вдосконаленню підготовки висококваліфікованих фахівців юридичного профілю в цій сфері.
Генеральна угода передбачає взаємодію у здійсненні науково-правових експертиз, проведенні аналізу та коментуванні національного законодавства, у порівняльному аналізі національного законодавства та законодавства зарубіжних країн, у спільній підготовці науково-практичних, монографічних, довідкових, енциклопедичних видань, збірників наукових праць. Крім того, угода передбачає підготовку та підвищення кваліфікації фахівців у сфері охорони та використання об’єктів права інтелектуальної власності, взаємодію з міжнародними організаціями і установами в сфері правової охорони інтелектуальної власності, проведення семінарів, круглих столів тощо.
– Факт підписання відповідного документу свідчить про високий рівень партнерських відносин, що склалися між нами в останні роки. Радує, що наша співробітництво і надалі розвиватиметься за передбаченим сценарієм, відрадно і те, що сьогоднішня подія є одним з перших в Україні прикладів стратегічно важливої співпраці – створення моделі взаємодії між вищим навчальним закладом системи НАН України та державним закладом експертизи об’єктів промислової власності , - зазначила директор державного підприємства “Український інститут промислової власності” Алла ЖАРІНОВА.
У свою чергу ректор Київського університету права Національної академії наук України Юрій БОШИЦЬКИЙ висловив впевненість у тому, що підписана угода сприятиме продовженню співпраці між Укрпатентом та Київським університетом права, повнішому та ефективнішому використанню наукового й інтелектуального потенціалу партнерів. "Без сумніву, наша спільна діяльність надасть додатковий імпульс розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності", - наголосив він.