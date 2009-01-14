Інститут промислової власності співпрацюватиме із Київським університетом права

Державне підприємство “Український інститут промислової власності” та Київський університет права Національної академії наук України підписали угоду про співпрацю.

За інформацією, яку має в розпорядженні УНІАН, ця угода є підтвердженням взаємного інтересу до обміну досвідом і знаннями з розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності та вдосконаленню підготовки висококваліфікованих фахівців юридичного профілю в цій сфері.

Генеральна угода передбачає взаємодію у здійсненні науково-правових експертиз, проведенні аналізу та коментуванні національного законодавства, у порівняльному аналізі національного законодавства та законодавства зарубіжних країн, у спільній підготовці науково-практичних, монографічних, довідкових, енциклопедичних видань, збірників наукових праць. Крім того, угода передбачає підготовку та підвищення кваліфікації фахівців у сфері охорони та використання об’єктів права інтелектуальної власності, взаємодію з міжнародними організаціями і установами в сфері правової охорони інтелектуальної власності, проведення семінарів, круглих столів тощо.

– Факт підписання відповідного документу свідчить про високий рівень партнерських відносин, що склалися між нами в останні роки. Радує, що наша співробітництво і надалі розвиватиметься за передбаченим сценарієм, відрадно і те, що сьогоднішня подія є одним з перших в Україні прикладів стратегічно важливої співпраці – створення моделі взаємодії між вищим навчальним закладом системи НАН України та державним закладом експертизи об’єктів промислової власності , - зазначила директор державного підприємства “Український інститут промислової власності” Алла ЖАРІНОВА.

У свою чергу ректор Київського університету права Національної академії наук України Юрій БОШИЦЬКИЙ висловив впевненість у тому, що підписана угода сприятиме продовженню співпраці між Укрпатентом та Київським університетом права, повнішому та ефективнішому використанню наукового й інтелектуального потенціалу партнерів. "Без сумніву, наша спільна діяльність надасть додатковий імпульс розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності", - наголосив він.