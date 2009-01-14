Курс практичного права ”Захисти себе сам” у Севастополі

З 20 січня у Севастополі протягом чотирьох місяців проходитиме спеціальний курс практичного права "Захисти себе сам" з допомогою SPA-гранта. До участі в проекті запрошується молодь Севастополя.

Захист - з теорії потреб Маслоу, одна із основних пріоритетів у житті. За всіх часів і епох слабким було неможливо домогтися успіху. Сьогодні нічого не змінилося, лише термін "слабкий" тепер має трохи інше значення. Слабкий - це не той, хто фізично нерозвинений, хто не має атлетичної мускулатури. Слабкий - це той, хто не знає законів, не може їх застосувати. Держава дає до рук зброю для самозахисту - це норми права, якими повинні захищатися в державних органах, і саме тут у

повсякденній боротьбі за виживання й прагнення до кращого життя бачимо, хто справді сильний, у кого обманним шляхом забирають квартири, дачі, хто ж, звертаючись у суди, виграє тисячі у.о. як компенсації за заподіяну шкоду. Сила сучасної людини проявляється там, де є практичні знання юридичних процесів.

Цей курс спеціально розроблений для молоді, яка хоче бути сильною, знати і боронити себе і своїх друзів. У курсі можуть брати участь студенти юридичних факультетів та інших, хто має бажання. Курс правового самозахисту викладають успішні юристи, адвокати і правозахисники, які у тренінговій формі навчать ефективному зверненню і акторській грі справ у судах, правоохоронних органах.

Тривалість проекту становить 4 місяці, заняття проходитимуть тричі на тиждень по дві години. Результативність проекту буде оцінена шляхом анкетування студентів до і після проекту, і навіть за кількістю складених заяв в судові, адміністративні і правоохоронні органи.

Організатор курсу - Севастопольська міська молодіжна громадська організація "Миротворець" в партнерстві із Громадською Радою із захисту прав людини при УМВС Севастополя.

Довідки телефоном: 80677591189