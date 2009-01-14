Масові заворушення у столиці Латвії: постраждали 32 особи

32 особи постраждали, 28 з них госпіталізовано, внаслідок масових заворушень у центрі Риги минулої ночі.

Про це повідомив РІА «Новости» сьогодні представник швидкої допомоги в Латвії.

"Під час заворушень у в Ризі, за останніми даними, постраждали 32 особи, 28 з яких було госпіталізовано. Решті чотирьом медичну допомогу надали на місці", - сказав співрозмовник агентства.

За даними поліції, під час масових заворушень було затримано 126 осіб.

Заворушення за участю більш як тисячі осіб почалися учора ввечері біля будівлі парламенту (сейму) Латвії в центрі Риги. Люди закидали камінням і пляшками будівлю сейму. Учасники заворушень вимагали розпуску парламенту.

Під час акції протесту було розгромлено кілька магазинів. Поранення отримали кілька поліцейських. У будівлі сейму вибили шибки.

За рішенням організаторів акції, якщо протягом місяця після нинішнього мітингу протесту Президент не оголосить про розпуск сейму, то буде проведено ще масштабнішу акцію в усій країні.

Як зазначає агентство, Латвія переживає найсильніший економічний спад у ЄС (ВВП країни в третьому кварталі 2008 року порівняно з тим самим періодом минулого року впав на 4,6%). Уряд Латвії розробив план стабілізації економіки, який передбачає скорочення витрат усіх державних установ на 15%, заморожування зарплат бюджетникам, а також підвищення податків. Це зумовило масові акції протесту в країні.