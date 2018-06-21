Автомобілісти проти нового транспортного збору

Вчора в центрі Києва пройшла акція протесту автовласників проти підвищення ставок транспортного збору. Близько 50 машин з плакатами зібралися на Європейській площі, вишикувалися в колону і протягом трьох годин організовано їздили колами за маршрутом вул.Грушевського – Інститутська вул. – Майдан Незалежності – Європейська площа, подаючи звукові сигнали проти Верховної Ради, Кабінету Міністрів і НБУ.

Організаторами акції виступили одразу кілька українських автомобільних співтовариств: клуб власників позашляховиків «Offroad Master», УАЗ-клуб, клуб власників американських автомобілів «Detroit Clan» і всеукраїнський клуб BMW. Вони мають намір і далі привертати увагу до цієї проблеми, проводячи аналогічні акції.

Головне гасло акції: «Ні грабіжницькому транспортному збору!». Плакати з таким текстом були наклеєні на більшості автомобілів учасників, хоча зустрічалися й інші, зокрема «Ні Євро-2012 за наш рахунок», «Ні підвищенню транспортного збору! Так підвищенню акцизу на пальне!» і «Сьогодні 75 гривень за зайві кубики, завтра 100 грн за зайвий квадратний метр».

Новий закон, що вносить поправки до Закону «Про податок з власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів» був прийнятий 25.12.2008 р. і набув чинності 10 січня. Згідно з ним, зокрема, значно підвищуються ставки збору з власників автомобілів з об`ємом двигуна від 2.2 до 3.0 літра (75 грн. за 100 куб. см за рік), а власники машин з об`ємом понад 3.0 літра тепер повинні щорік платити по 120 грн. за 100 куб. см. Така зміна зачіпає кілька категорій автомобілів, які далеко не завжди мають високу вартість. Наприклад, за ГАЗ-24 «Волга» або УАЗ, оснащений двигуном 2.4 літра, власник зобов`язаний, за новим законом, платити 1800 грн. за рік, хоча раніше збір становив 240 грн. Ще більше постраждали власники позашяховиків і автомобілів виробництва США (де традиційно застосовують великі двигуни) – за машину з об`ємом двигуна 3.5 літра збір збільшився з 875 до 4200 гривень за рік.

Учасники акції називають чинний в Україні принцип стягнення збору пропорційно робочому об`єму двигуна несправедливим і дискримінаційним. За їх словами, цей параметр не пов`язаний безпосередньо ні з вартістю автомобіля, ні із шкодою для довкілля і доріг. Як альтернативу нинішньому транспортному зборові організатори акції протесту пропонують «підвищити акциз на паливо, фактично включивши в нього ТЗ, як це прийнято в багатьох країнах - таким чином збори відображали б реальну експлуатацію автомобілів».

У разі ж, якщо змінити поточне законодавство не вдасться, багато учасників акції заявляли, що будуть вимушені припинити платити транспортний збір взагалі, відмовившись від автомобіля, як засобу пересування. Якщо таке явище стане масовим, то ефект від введення нових ставок ТЗ може виявитися зворотнім і надходження до бюджету за цією статтею, можливо, навіть скоротяться.