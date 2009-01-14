Правозахисники заявляють про побиття затриманих у Нікополі

Вінницька правозахисна група вимагає негайної перевірки інформації про можливе масове побиття осіб, що утримуються в Нікопольському ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ) Дніпропетровської області.

Про це УНІАН повідомили у Вінницькій правозахисній групі.

За даними правозахисників, усупереч декларованим владою обіцянкам поважати права людини правоохоронні органи продовжують масово застосовувати катування, жорстоке та нелюдське поводження.

Вінницька правозахисна група отримала із джерел інформацію про можливе масове побиття осіб, що утримуються у Нікопольському ізоляторі тимчасового тримання ГУМВС України в Дніпропетровській області. За інформацією правозахисників, 12 січня після прибуття етапом затриманих із Дніпропетровського СІЗО №3 для участі в судових засіданнях та слідчих діях, людей кілька годин тримали в холодних автомобілях на вулиці як у клітках, а після цього відбулося масове побиття заарештованих із застосуванням спецзасобів.

В результаті, за словами правозахисників, тілесні ушкодження отримали близько двадцяти осіб, а після побиття їм не було надано медичної допомоги.

“Наразі ситуація в Нікопольському ІТТ дуже складна, утримувані там особи вимагають негайної зустрічі із представниками Уповноваженого ВР України з прав людини та журналістами, проте керівництво міськвідділу міліції залякує людей, погрожуючи введенням ЗМОПу. За непідтвердженою інформацією сьогодні оголосили голодування жінки, що утримуються в ІТТ. Нам відомо, що вище керівництво МВС України, включно з міністром ЛУЦЕНКО проінформовано про ситуацію в Нікопольському ІТТ, проте намагається не допустити витоку інформації про порушення прав засуджених назовні”, - йдеться в повідомленні Вінницької правозахисної групи.

В ситуації що склалася, правозахисники вимагають негайно допустити до Нікопольского ІТТ журналістів, а також просять Уповноваженого ВР України з прав людини направити своїх представників для зустрічі із утримуваними особами та повідомити громадськості про хід та результати перевірки інформації про можливе масове побиття людей в Нікопольському ІТТ.

Вінницька правозахисна група продовжить моніторинг ситуації в ІТТ України та пенітенціарних установах.