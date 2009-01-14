Кіровоградські міліціонери підробляли статистичні показники

У минулому році завдяки втручанню органів прокуратури на Кіровоградщині було порушено 5 кримінальних справ стосовно правоохоронців та контролерів, які свідомо «покращували» показники своєї роботи складанням фіктивних протоколів про адміністративні правопорушення громадян.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

У 2008 році працівниками відомства відновлено права понад 700 кіровоградців, яких незаконно було притягнуто до адміністративної відповідальності. Також за документами прокурорського реагування дисциплінарні стягнення накладені на 380 посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів.