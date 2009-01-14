ВР змінить закони через ухвалення Кодексу адміністративного судочинства

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Кодексу адміністративного судочинства України”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 368 народних депутатів з 441 зареєстрованого в сесійній залі.

Законопроект передбачає приведення положень чинних законів у відповідність до Кодексу адміністративного судочинства України.

У зв’язку з чим, положеннями проекту пропонується внести зміни до законів України “Про свободу совісті та релігійні організації”, “Про всеукраїнський та місцеві референдуми”, “Про прокуратуру”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про судову експертизу”, “Про державний матеріальний резерв”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про виконавче провадження”, “Про державну таємницю”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, “Про політичні партії в Україні”, “Про біженців”, “Про податок з доходів фізичних осіб”, “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”, “Про захист суспільної моралі”, “Про вибори Президента України”, “Про вибори народних депутатів України”, “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”.

Зокрема, змінами до Закону “Про вибори Президента України” передбачається, що рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів виборів оскаржуються до Вищого адміністративного суду України. Усі інші рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена цієї комісії оскаржуються до окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ. Якщо судом прийнято до розгляду позовну заяву і з того ж питання та з тих же підстав до виборчої комісії подано скаргу, виборча комісія зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду законної сили. Суд зобов’язаний повідомити виборчу комісію та комісію вищого рівня про прийняття до розгляду позовної заяви не пізніше, ніж наступного дня після її надходження.