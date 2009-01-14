Українці можуть вийти на вулиці вже на початку весни

Соціологи прогнозують акції соціального протесту у зв`язку з економічною кризою вже на початку весни цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Державного інституту розвитку сім`ї Андрій МІШИН на презентації результатів соціологічного дослідження “Соціальний стан сімей міста Києва”.

“Сьогодні в умовах розгортання соціально-економічної кризи ми можемо говорити, що вже склалася нова реальність. Пік цієї кризи буде ближче до початку весни. В кінці лютого – на початку березня ми можемо очікувати перші акції соціального протесту, що носитимуть не штучний характер, а вже носитимуть цілком реальний”, - сказав А.МІШИН.

За його словами, такий розвиток подій має досить високу вірогідність, оскільки, за його словами, “проблеми й загрози в соціально-економічній сфері розвиватимуться як вертикально, так і горизонтально”.

“Висока вірогідність невиконання соціальних зобов`язань як центральною, так і місцевою владою. Зростання реальної інфляції, зростання безробіття”, - пояснив він.

Разом із цим соціолог зазначив, що в столиці ці акції протесту будуть направлені проти центральних органів державної влади, оскільки серед малозабезпечених громадян, які одними з перших відчують результати соціально-економічної кризи, мер Києва має високу довіру.

“Соціальні протести скрізь, у першу чергу, направлені на місцеву владу, тільки не в Києві. Найбільш високий рівень довіри в столиці серед соціально незахищених верств населення перш за все у ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Тобто, в столиці спочатку соціальний протест не буде направлений проти мерії, він відразу йде на центральні органи влади”, - сказав А.МІШИН. Він припустив, що, можливо, спочатку ці протести будуть направлені на місцеву владу, але мерія, швидше за все, перенесе цей удар на опозицію, яка існує в Київраді.

“Зрозуміло, що основною мішенню для соціального протесту стане центральна виконавча влада”, - резюмував він.

Також, за словами А.МІШИНА, ці протести носитимуть у столиці “дифузний і неструктурований характер”. Тобто, за його словами, населення протестуватиме без “вождів і структур”.

Також соціолог заявив, що серйозних передумов для зростання злочинності в столиці немає.