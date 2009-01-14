Карпачова розказала, як захистити моряків

Вжиття заходів щодо підвищення рівня захисту українських моряків вимагає невідкладної ратифікації державою Конвенції Міжнародної організації праці про працю в морському судноплавстві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, на цьому наголоcила український омбудсман Ніна КАРПАЧОВА у зверненні до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо необхідності ратифікації Конвенції МОП 2006 року про працю в морському судноплавстві.

”Моряки, які були працевлаштовані на судна через посередницькі структури, фактично виявилися беззахисними в умовах, коли брутально порушуються їхні трудові, соціально-економічні та особисті права”, - констатує Н.КАРПАЧОВА за результатами своїх проваджень у справах про порушення прав на безпеку і життя моряків-членів екіпажів суден “Леманн Тімбер”, “Толстой”, “Капітан Стефаном”, “Фаїна”, “Кент Локомоушен”, “Босфорус Продіджі”.

Водночас практична реалізація цієї пропозиції – наголошується у поданні омбудсмана – дала б змогу наблизити до світових стандартів національне законодавство з регулювання діяльності як державних, так і приватних служб найму і працевлаштування моряків та забезпечити посилення вимог до цих служб при укладенні трудових контрактів, зокрема щодо створення системи обов’язкового страхування з метою відшкодування морякам грошових втрат.

“Безперечно, це завадило б недобросовісним іноземним роботодавцям і їхнім посередникам в Україні безкарно ошукувати наших співгромадян. Держава фактично не сприяє безпеці та соціальному захисту моряків, які працевлаштовуються через суб’єкти підприємницької діяльності та дедалі частіше потрапляють на суднах під іноземними прапорами у піратський полон або стають заручниками в іноземних портах”, - зазначає Н.КАРПАЧОВА.

У документі на ім’я Президента пояснюється, що Конвенція про працю в морському судноплавстві регулює питання мінімальних вимог стосовно праці моряків на борту судна, умов їхньої зайнятості, відпочинку, харчування, охорони здоров’я, соціально-побутового обслуговування, соціального забезпечення і захисту, тощо. Зокрема, передбачено створення ефективної, адекватної і підзвітної системи пошуку роботи – ця послуга для моряків має бути безоплатною. Визначено також зобов’язання служб набору й працевлаштування щодо інформування моряків про їхні права й обов’язки, видачу кожному копії трудового договору, постійного оновлення відкритого для перевірки компетентним органом реєстру всіх працевлаштованих моряків, страхового захисту, прозорості та відповідальності у відносинах із судновласником, надання компетентному органу відомостей про врегулювання скарг.

”Нині країни Євросоюзу та Російська Федерація активізували підготовчу роботу з ратифікації зазначеної Конвенції. Аби не залишити у подальшому без захисту наших громадян на морському транспорті, треба здійснити у найстисліші терміни комплекс заходів з ратифікації Конвенції МОП 2006 року про працю в морському судноплавстві”, - підкреслила Н.КАРПАЧОВА.