Школярі знову можуть реєструватися на зовнішнє тестування
Одеський суд зняв заборону
13 січня Одеський окружний адміністративний суд скасував свою попередню ухвалу, яка призупиняла реєстрацію учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року.
Про це повідомив УНІАН адвокат Олександр СЛАВСЬКИЙ, який представляє в суді інтереси Міністерство освіти і науки.
Також було задоволено клопотання Міносвіти про перенесення розгляду справи до Київського окружного адміністративного суду відповідно до місцезнаходження відповідачів.
Зокрема, О.СЛАВСЬКИЙ нагадав, що в грудні Міносвіти направило в суд клопотання про роз`єднання позовних вимог до Міністерства освіти і Одеського обласного управління освіти. Оскільки саме адреса другого відповідача дозволяла розглядати справу в Одесі, а не в Києві, де, згідно з чинним законодавством, належить оспорювати рішення центральних відомств України, зокрема накази керівництва МОН.
«Суд також призначив дату розгляду позову до Одеського облуправління освіти і науки на 2 лютого в Одесі», - повідомив юрист.
Що стосується оспорювання законності наказів Міносвіти, то позов з цього приводу розглядатиме окружний адмінсуд Києва.
Також представник МОН в суді додав, що в грудні минулого року керівництво Міносвіти направило генеральному прокурору України звернення про порушення кримінальної справи щодо головуючої на процесі Я.БОЛОТІНОЇ з урахуванням того, що вона почала розглядати позов школяра до МОН і ухвалювала процесуальні рішення у справі, не маючи повноважень судді, оскільки не склала присяги.
Присягу Я.БОЛОТІНА склала лише 11 грудня 2008 року, підкреслив він, у зв’язку з чим судове засідання у справі того дня було перенесено.
Як повідомлялося, 25 листопада Одеський окружний адміністративний суд задовольнив клопотання за позовом 11-класника Олега НІЧКИ і на час розгляду справи припинив реєстрацію осіб, які мають намір брати участь в зовнішньому незалежному тестуванні при вступі до вищих навчальних закладів України в 2009 році, що стартувало 1 грудня 2008 року та триватиме до 3 березня цього року.
Школяр О.НІЧКА у позові називав неправомірною необхідність завчасно визначитися щодо предметів, з яких він проходитиме тестування, а також скаржився на відсутність правознавства у списку предметів, з яких відбуватиметься зовнішнє оцінювання у 2009 році.