Відтепер іноземцям буде важче влаштуватися на роботу в Україні

Кабінет міністрів України посилив порядок оформлення іноземцям і особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалене сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Зокрема, працедавець, який наймає на роботу іноземця або особу без громадянства, має надати до Державної служби зайнятості довідку, завірену печаткою і підписом, про те, що посада або робоче місце, на яких використовуватиметься робота іноземця, відповідно до законодавства не пов`язана з приналежністю до громадянства України і не вимагає надання допуску до державної таємниці.

Крім того, якщо на підприємстві існує режимно-секретний орган, також має бути надано довідку про те, що посада, на яку працевлаштується іноземець, не вимагає надання допуску до державної таємниці. Ця довідка повинна бути підписана керівником режимно-секретного органу підприємства.

Необхідність зміни порядку оформлення іноземцям і особам без громадянства дозволу працевлаштування в Україні продиктована тим, що на приватизованих об`єктах поширена практика призначення іноземців і осіб без громадянства на керівні посади або робочі місця, пов`язані з необхідністю отримання допуску до державних таємниць України.

Довідка УНІАН. У разі залучення до роботи іноземної робочої сили, підприємство направляє до Державної служби зайнятості пакет документів, необхідних для отримання дозволу на їхній прийом на роботу.

Пакет документів включає копії документів про реєстрацію підприємства, статут його діяльності, довідку про сплату податків підприємством тощо.