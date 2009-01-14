На Сумщині піймали нечесного на руку суддю

15:52, 14 січня 2009
Права людини
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Порушено кримінальну справу

Прокуратурою Сумської області за матеріалами працівників Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України порушено кримінальну справу відносно заступника голови господарського суду Сумської області за хабарництво.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Як встановили оперативники УБОЗ, заступник голови господарського суду у власному службовому кабінеті отримав від арбітражного керуючого хабар в розмірі 1,5 тис. грн. за сприяння у вирішенні питання по цивільній справі, яка знаходилась у провадженні господарського суду. У подальшому частина цих коштів, а саме - 1 тис. грн. була передана безпосередньо судді, який вів справу про визнання ТОВ банкрутом, з метою досягнути визнання вищезгаданого керуючого ліквідатором товариства. Відносно цього судді госпсуду Сумської області також порушено кримінальну справу за хабарництво.

У ході подальшого розслідування кримінальної справи оперативники УБОЗ встановили, що син заступника голови господарського суду передав 60 тис. дол. через посередника керівнику департаменту по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією однієї із всеукраїнських громадських організацій за вирішення питання в правоохоронних органах про не притягнення його батька до кримінальної відповідальності. За матеріалами УБОЗ, прокуратурою порушено кримінальну справу відносно сина судді за ознаками злочину за ч.1 с. 369 (давання хабара).

 

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