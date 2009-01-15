16 січня - 11-00 - В Інтернет-холдингу «ОБОЗ.ua» відбудеться прес-конференція на тему: «Трудова міграція і безробіття в Україні. Тенденції та прогнози». Учасники: голова Наглядової ради Всеукраїнської агенції з питань трудової міграції Анатолій Хижняк; керівник соціологічних програм Центру соціальних досліджень «Софія» Олександр Левцун (вул.Панаса Мирного, 17). Телефон: 8(068) 3463941. Запитання можна поставити на сторінці сайту «Обозреватель»: http://conf.oboz.ua/conference/847.aspx.